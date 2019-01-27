CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e tepkiler dinmiyor 27 Ocak 2019, Pazar

CHP'de İzmir adayı olarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ismi onaylandı. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in "gurur duyuyorum" dediği babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı olması ve özellikle milliyetçi kesim için işkence ve idamlarla anılan bir isim olması büyük tepki çekti.



Ortaya çıkan yeni görüntülerde, 1981'de Türkeş'in mahkemeye girdiği anda İstiklal Marşı okunduğu ve İzmir'in adayı Tunç Soyer'in işkenceci babası Nurettin Soyer'e ülkücü camia tarafından tepki gösterildiği görülüyor...