CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’den skandal sözler! Türkiye'yi 4'e böldü 07 Şubat 2019, Perşembe

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer yine skandal ifadelerle gündemde! Tunç Soyer, katıldığı programda Türkiye’yi dörde böldü. Soyer, “Ege kıyılarında çoğunluğun Atatürkçü, laik, modern olduğunu, Orta Anadolu Bölgesinde muhafazakar, mütedeyyin, dindarların ağırlığı olduğunu, diğer tarafta da Kürtlerin ağırlığı olduğunu söyleyebilirsiniz. En azından 3 ayrı Türkiye’den bahsediyoruz. Belki daha fazlası da var. Yan sadece Suriyeliler bile belki 4. Türkiye.” dedi.