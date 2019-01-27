CHP'nin izmir adayı Tunç Soyer'den hem PKK'ya hem de FETÖ'ye destek 27 Ocak 2019, Pazar

PKK'yı açık açık desteklemekten kaçınmayan CHP'nin İzmir belediye başkan adayı Tunç Soyer'in bir skandalı daha ortaya çıktı. Tunç Soyer'in 25 HDP'li belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Sur’a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP’nin yanındayım" şeklindeki açıklamalar teröre verdiği desteği gözler önüne seriyor. Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği kanıtladı. İşte o görüntüler...