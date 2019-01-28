CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer kim?

CHP'nin yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. 12 Eylül darbe döneminin askeri savcısı Nurettin Soyer'in oğlu olan Tunç Soyer'in isminin açıklanması özellikle ittifak yapılan İYİ Parti'nin büyük tepkisine neden oldu. Peki Tunç Soyer kim? Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı yorumladı.
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