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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer işkenceci babasıyla gurur duyuyormuş!

04 Şubat 2019, Pazartesi

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Soyer, skandal açıklamalara imza atarak işkenceci babası Nurettin Soyer'i savunarak "Onunla gurur duyuyorum" dedi.


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