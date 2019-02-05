CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Soyer, skandal açıklamalara imza atarak işkenceci babası Nurettin Soyer'i savunarak "Onunla gurur duyuyorum" dedi.
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer işkenceci babasıyla gurur duyuyormuş!04 Şubat 2019, Pazartesi
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer işkenceci babasıyla gurur duyuyormuş!
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