CHP'nin İstanbul adayları ne vaat etti neler yaptı? İşte İstanbul'da CHP gerçeği

CHP'nin İstanbul adayları ne vaatler verdi neler yaptı? İstanbul'un Beylikdüzü, Maltepe, Büyükçekmece, Sarıyer ve Kartal'da CHP'nin adayları neler tavsiye etti? CHP/İyi Parti ve HDP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 2014 yılından bu yana belediye başkanlığını üstlendiği Beylikdüzü'nde birçok vaatlerde bulunmuştu. 37 vaadinden sadece 2'sini yerine getirebilen İmamoğlu'nun yönettiği Beylikdüzü'nde halen çöp dağları mevcut. Yeşil alanları imara açtı ve bu yüzden dolayı kendisine 'Beton Ekrem' lakabı takıldı. Tramvay vaadi de diğerleri gibi yalandı. Mega kent camisi projesi, her mahalleye kreş, Türkiye'nin en büyük cemevi vaadi gibi akıllara gelen vaatlerinin hepsi yalan oldu. Skandalları vaatleriyle de bitmeyen İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Anadolu Caddesi'ne 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in isminin verilmesine karşı çıkmıştı. Peki CHP'nin İstanbul diğer ilçelerindeki adayları hangi vaatlerde bulundu. İşte İstanbul'da CHP gerçeği...
CHP'nin İstanbul adayları ne vaat etti neler yaptı? İşte İstanbul'da CHP gerçeği07.03.2019 18:40
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