CHP’nin İstanbul adayı kim olacak? 03 Aralık 2018, Pazartesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde İstanbul adayı kim olacak? Kulislerde CHP’nin İstanbul belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyor. Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR

1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.

1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimleri öncesi adı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için geçmeye başladı.

Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin olan Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.