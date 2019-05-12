CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun gazetecileri dövdürdüğü ortaya çıktı 12.05.2019 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu usulsüzlüklerle gasp etmeye çalışan ve YSK'nın "seçim tekrarlansın" kararı ile büyük bir tokat yiyen Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi her geçen gün biraz daha aşağı iniyor. Karar öncesi "YSK'ya güveniyorum" mesajı vermesine rağmen karardan sonra YSK üyelerini adeta tehdit eden İmamoğlu'nun mafyavari bu tutumunun ilk kez olmadığı ortaya çıktı.