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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun stat vaadi güldürdü

08.03.2019 10:26

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten bir vaat geldi. İmamoğlu, ''Aslında bütün statlara kütüphane kurulmalı. Belki hakaretler ve küfürler azalır bu sayede." dedi.


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