CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! 08.06.2019 05:58

Ordu Havalimanında hakkı olmadığı halde VIP’i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. İşte kameralara yansıyan o görüntü...

5 Haziran günü CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve diğer milletvekilleriyle beraber VIP salonunu kullanmak isteyen ve adı listede bulunmayan Ekrem İmamoğlu'na görevliler engel olmuş ve tartışma sırasında VIP bölümüne geçişine izin verilmeyen İmamoğlu'nun ağzından "Vali itlik yapıyor" sözleri duyulmuştu. O ana ait görünntüler orataya çıktı.

İMAMOĞLU, FATİH PORTAKAL'I BİLE ÇİLEDEN ÇIKARDI

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, hakaret içerikli sözleri ekranlara taşımayacaklarını söyleyerek, VIP salonunda yaşananları ekrana taşıdı.

Hemen ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun medyadaki en büyük destekçisi konumunda olan Fatih Portakal, İmamoğlu'nun hakaretlerinin kabul edilemez olduğunu Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi diyerek, "Ekrem İmamoğlu o sözleri söyleyemez. Devlet hepimizin devleti, vali de hepimizin valisi. Siyasetçinin valiye böyle sözler söyleme hakkı olamaz." ifadelerini kullandı.

VALİLİK YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Bu sözlerle ilgili Ordu Valiliği yasal işlem başlattığını duyurdu. Ordu Valisi Seddar Yavuz Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Valiliğimizin, VIP kullanımı ile ilgili hukuka uygun olarak almış olduğu karar, demokratik bir hak olarak eleştirilebilir. Ancak, küfür ve hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunulması, asla kabul edilemez ve hukuki sonuçları olan bir davranıştır." ifadelerine yer verdi.