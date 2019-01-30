CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun çalışanı Yaşar Uçar canına kıydı 30 Ocak 2019, Çarşamba

Tahsilat veznesinde görev yapan ve bir süre önce emekli olmak isteyen Yaşar Uçar, canına kıydı. Nedeni ise 150 bin liralık bir iftira. İddiaya göre CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun başında olan Beylikdüzü Belediyesi kayıp paranın faturasını o memura kesti. Gerçek ise savcılıktaki 10 sayfalık mektupla ortaya çıkacak.