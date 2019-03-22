CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan PKK tepkisi

Türlü oyunlar ve yapmacık davranışlarla vatandaşlardan oy toplamaya çalışan Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na gittiği her yerde vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin de desteklediği ve HDP Eş Başkanı Sezai Temelli tarafından açık açık "kazanırsa bizim oylarımızla kazanacak" dediği İmamoğlu'na vatandaştan PKK tepkisi geldi. Seçim çalışmaları kapsamında çalışma yapan İmamoğlu'nu vatandaşlar, "PKK'ya yol veriyorsunuz! PKK'sınız siz..." sözleriyle eleştirdi.
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan PKK tepkisi22.03.2019 18:59
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