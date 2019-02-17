CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na teyzeden tokat gibi yanıt 17.02.2019 20:50

Zillet ittifakı İyi Parti ve HDP'nin desteklediği CHP'nin ise İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimleri kapsamında yine oy toplama turuna çıktı. Her gittiği ortam da partisi CHP ve Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerle karşılaşan Beton Ekrem'e bu sefer de oy istediği teyzeden tokat gibi yanıt geldi. İmamoğlu, çabalasa da istediği yanıtı alamadı. İşte sosyal medyanın gündemine oturan o diyaloglar...