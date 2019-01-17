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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na "Sana oy yok" diyen Maruze Teyze konuştu

17 Ocak 2019, Perşembe

Seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluşan CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na "Sana oy yok" diyerek Türkiye'nin gündemine oturan Maruze Teyze, olayın perde arkasını anlattı.


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