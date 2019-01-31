CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na hemşehrisinden HDP çıkışı! 31 Ocak 2019, Perşembe

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ortak olarak İstanbul Büyükşehir Başkanı Adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na hemşehri şoku! Sultangazi'de esnaf ziyaretine çıkan Beton Ekrem'e hemşehrisinden sert tepki geldi. CHP'nin terör destekçisi HDP ile ittifak yapmasına kızan vatandaş Beton Ekrem'e "Ülkenin birinci sorunun terördür maalesef siz HDP ile işbirliği yaparak buna can suyu oldunuz. Bir hemşehrim olarak üzülüyorum sana bu oyuna alet oldunuz" ifadelerini kullandı. Öten yandan Beton Ekrem'e ikinci şoku ise kadın seçmen yaşattı. İşte o anlar...