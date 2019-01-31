31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP'nin İyi Parti ve HDP ile ortak olarak İstanbul Büyükşehir Başkanı Adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'na hemşehri şoku! Sultangazi'de esnaf ziyaretine çıkan Beton Ekrem'e hemşehrisinden sert tepki geldi. CHP'nin terör destekçisi HDP ile ittifak yapmasına kızan vatandaş Beton Ekrem'e "Ülkenin birinci sorunun terördür maalesef siz HDP ile işbirliği yaparak buna can suyu oldunuz. Bir hemşehrim olarak üzülüyorum sana bu oyuna alet oldunuz" ifadelerini kullandı. Öten yandan Beton Ekrem'e ikinci şoku ise kadın seçmen yaşattı. İşte o anlar...
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na hemşehrisinden HDP çıkışı!31 Ocak 2019, Perşembe
- Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini böyle duyurdu
- CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında İzmirlilerden flaş sözler! "Tanımıyoruz"
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na hemşehrisinden HDP çıkışı!
- Dolar 5.16'ya kadar indi!
- Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'a hayat veren Murat Ünalmış'ın eski hali
- Başkan Erdoğan açıklamıştı! Ücretsiz dağıtılacak
- İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
- Başkan Erdoğan AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı! İşte 11 maddelik seçim manifestosu
- Müge Anlı son bölümde Seher Okusal'ı öldürdüğü iddia edilen kardeşi Mevlüt Okusal konuştu! 31 Ocak
- AK Parti'nin 2019 seçim şarkıları tanıtıldı
- AK Parti'den gençlerin beğenisini kazanan rap tarzında seçim şarkısı
- Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Yeni bir süreç başlatacağız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.