Haberler Web TV CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu medyayı tehdit etti

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu medyayı tehdit etti

08.04.2019 14:41

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, medyayı açıkça tehdit etti. CHP yandaşı medyanın oy hırsızlığını örtbas etme ve YSK'ya baskı yapma çabasını tarafsızlıkmış gibi lanse eden İmamoğlu, diğer medya kuruluşlarını kanal adlarını vererek hedef gösterdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları