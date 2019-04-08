CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu medyayı tehdit etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, medyayı açıkça tehdit etti. CHP yandaşı medyanın oy hırsızlığını örtbas etme ve YSK'ya baskı yapma çabasını tarafsızlıkmış gibi lanse eden İmamoğlu, diğer medya kuruluşlarını kanal adlarını vererek hedef gösterdi.
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu medyayı tehdit etti08.04.2019 14:41
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