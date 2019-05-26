Eline tutuşturulan düzmece belgelerle İBB’ye iftira atan ve yalanlarının ardı arkası kesilmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu yeni bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde hakaret ederek iftira attığı AK Partili Mehmet Tevfik Göksu'nun %65'lik oy oranıyla seçildiği Esenler'e kendi destekçilerini de getirdi. Esenler otogarının yanında bir vatandaşın görüntülediği otobüslerin diğer ilçelerden geldiği tespit edildi.
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor26.05.2019 00:12
- CHP'li Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor
- CHP'li Ekrem İmamoğlu Esenler'e otobüsle destekçilerini taşıyor
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