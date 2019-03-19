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CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu cami karşıtı çıktı! 5 yılda 88 ret oyu vermiş

19.03.2019 16:23

CHP'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li meclis üyesinin 5 yılda 88 caminin yapımına karşı çıktığı liste ortaya çıktı. İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, "Bu tavır bize 1939-1945 arası tek partili İnönü döneminde satılan, kapatılan hatta ahıra çevrilen camileri getiriyor. Dün cami kapatan zihniyetin bugün cami yapımına karşı çıktığını görüyoruz." diye konuştu.


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