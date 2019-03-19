CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu cami karşıtı çıktı! 5 yılda 88 ret oyu vermiş

CHP'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li meclis üyesinin 5 yılda 88 caminin yapımına karşı çıktığı liste ortaya çıktı. İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, "Bu tavır bize 1939-1945 arası tek partili İnönü döneminde satılan, kapatılan hatta ahıra çevrilen camileri getiriyor. Dün cami kapatan zihniyetin bugün cami yapımına karşı çıktığını görüyoruz." diye konuştu.
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu cami karşıtı çıktı! 5 yılda 88 ret oyu vermiş19.03.2019 16:23
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