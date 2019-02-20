CHP'nin İsanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beylükdüzü için açıkladığı vaatleri yerine getirmemiş

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü için 37 vaat açıklayan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun sadece 2 vaadini gerçekleştirebildiği ortaya çıktı. Beylikdüzülülere verdiği sözleri tutamayan İmamoğlu şimdi de, İstanbul için açıkladığı vaatlerle İstanbulluları aldatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Şişli'de katıldığı programda, "İstanbul'da 1 milyon 170 bin 0-5 yaş arası çocuk var. Biz bu kentin çocuğunu düşüneceğiz" diyen İmamoğlu 2014'te verdiği 'her mahalleye bir kreş' proje vaadini de gerçekleştirmemiş.
CHP'nin İsanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beylükdüzü için açıkladığı vaatleri yerine getirmemiş20.02.2019 17:47
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