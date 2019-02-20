CHP'nin İsanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beylükdüzü için açıkladığı vaatleri yerine getirmemiş 20.02.2019 17:47

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü için 37 vaat açıklayan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun sadece 2 vaadini gerçekleştirebildiği ortaya çıktı. Beylikdüzülülere verdiği sözleri tutamayan İmamoğlu şimdi de, İstanbul için açıkladığı vaatlerle İstanbulluları aldatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Şişli'de katıldığı programda, "İstanbul'da 1 milyon 170 bin 0-5 yaş arası çocuk var. Biz bu kentin çocuğunu düşüneceğiz" diyen İmamoğlu 2014'te verdiği 'her mahalleye bir kreş' proje vaadini de gerçekleştirmemiş.