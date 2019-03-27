CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı çalıntı çıktı 27.03.2019 20:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan ve 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbulkart Mobil Uygulaması’nın basın lansmanında da kullanılan “İSTANBUL SENİN” sloganı, CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından çalınarak video filminde kullanıldı. Tescil belgesi alınmış, patenti İBB iştiraki Belbim A.Ş.’ye ait “İstanbul Senin” sloganını utanmadan kullanan İmamoğlu, çalıntı sloganla seçim kampanyası yürütüyor.