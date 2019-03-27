İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan ve 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbulkart Mobil Uygulaması’nın basın lansmanında da kullanılan “İSTANBUL SENİN” sloganı, CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından çalınarak video filminde kullanıldı. Tescil belgesi alınmış, patenti İBB iştiraki Belbim A.Ş.’ye ait “İstanbul Senin” sloganını utanmadan kullanan İmamoğlu, çalıntı sloganla seçim kampanyası yürütüyor.
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı çalıntı çıktı27.03.2019 20:05
- CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı çalıntı çıktı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Uşak'ta önemli açıklamalar
- Devlet Bahçeli: Zillet İttifakı milli güvenlik sorunudur
- Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması
- Son dakika: Müjdeler üst üste geldi! Elektrik ve doğal gaz fiyatları...
- Sosyal medyayı sallayan video: 31 Mart'ta Zillet İttifakı
- Müge Anlı canlı yayında aranan kayıp defineciler kimin definesini arıyordu? (27 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle
- Suriye sınırına zırhlı iş makinesi sevkiyatı
- Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program" paylaşımı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sürpriz program
- Hortum bir kişiyi demir şemsiye ile birlikte havaya uçurdu
- Ali Aktaş son dakika öldü mü? Terörist Ali Aktaş kimdir, nereli kaç yaşında (MİT TSK operasyonu haberleri)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.