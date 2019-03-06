CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, açıkladığı projelerinin birçoğuna İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde kendisi ve 122 CHP’li Meclis üyesinin oy vermediği ortaya çıktı.
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu açıkladığı projelerine karşı oy vermiş!06.03.2019 10:31
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