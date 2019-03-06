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CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu açıkladığı projelerine karşı oy vermiş!

06.03.2019 10:31

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, açıkladığı projelerinin birçoğuna İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde kendisi ve 122 CHP’li Meclis üyesinin oy vermediği ortaya çıktı.


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