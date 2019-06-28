CHP’nin hoşgörü maskesi çabuk düştü! Barış Yarkadaş: Türbanlı hakim olmaz 28.06.2019 12:06

Seçim öncesi herkese mavi boncuk dağıtan ve hoşgörü mizanseni yapan CHP’nin maskesi çabuk düştü. CHP milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz.'' dedi.

Seçimlerden önce hoşgörü maskesi takarak herkese mavi boncuk takan CHP; asıl kimliğine geri döndü.



CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER

CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulundu.