CHP'nin Hatay Büyükşehir adayı Lütfü Savaş: Bize oy vermezseniz şerefsizsiniz! 03.03.2019 19:40

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, büyük bir skandala daha imza atmış, kendisine oy vermeyen vatandaşları tehdit edip, "Oy yoksa, hizmet de yok" demişti. A Haber ekibi de olayın yaşandığı noktaya gitti, CHP'li başkanın yok saydığı halka mikrofon uzattı. Vatandaşlar aynı zamanda mevcut başkan olan Savaş'ın kameralara yansımayan skandal sözlerini de deşifre etti. Bir vatandaş CHP'li başkanı "Ben bu yolu yapmazsam şerefsizim, siz de bize oy vermezseniz şerefsizsiniz" söylediği ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, CHP'nin genel seçimlerde AK Parti'nin gerisinde kalmasını özetler nitelikte görüntüler sergiledi. Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

CHP'Lİ BAŞKAN SAVAŞ: HİZMET YAPMAYA MECBUR DEĞİLİM

Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." dedi.

Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.

"OY VERMEZSENİZ ŞEREFSİZSİNİZ"



A Haber ekibi de olayın yaşandığı noktaya gitti, CHP'li başkanın yok saydığı halka mikrofon uzattı. Vatandaşlar aynı zamanda mevcut başkan olan Savaş'ın kameralara yansımayan skandal sözlerini de deşifre etti. Bir vatandaş CHP'li başkanı "Ben bu yolu yapmazsam şerefsizim, siz de bize oy vermezseniz şerefsizsiniz" söylediği ifade etti.