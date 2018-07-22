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CHP'nin hakaret ve nefret dili

20 Temmuz 2018, Cuma

CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen hakaret ve nefret dili, A HABER'deki ANALİZ programında masaya yatırıldı.

CHP'nin bitmek tükenmek bilmeyen hakaret ve nefret dili, A HABER'deki ANALİZ programında masaya yatırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkanlık yaptığı isimlerin bugüne kadar ettiği küfürler, hakaretler, kullandıkları nefret dili, A HABER'de ANALİZ edildi.
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