CHP'nin Gezi'si! İstifa nöbeti sürüyor 27 Haziran 2018, Çarşamba

CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. 24 Haziran'daki genel seçimde hezimete uğrayan CHP'de partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istiyor. Dün yaptığı açıklamalarda istifayı düşünmediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki muhalefet tarafından Genel Başkanlık koltuğuna aday gösterilen Muharrem İnce'yi de başarısız ilan etmişti. CHP olarak seçimlerden "kazanan parti" olarak ayrıldıklarını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi kast ederek "koltuk sevdasında olanların bu partide yeri yoktur" dedi.

İşte CHP'de yaşanan son gelişmeler...