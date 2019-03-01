CHP'nin Etimesgut adayı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye nasıl arka çıktığını bu sözlerle itiraf etti

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi sonrası FETÖ kanallarının Digitürk platformlarından çıkarılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere Digitürk'e boykot çağrısı yaptığını itiraf etti. Çelik,"Genel Başkanımız talimat verdi ve genelge yolladı." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.