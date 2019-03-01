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CHP'nin Etimesgut adayı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye nasıl arka çıktığını bu sözlerle itiraf etti

01.03.2019 13:30

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi sonrası FETÖ kanallarının Digitürk platformlarından çıkarılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere Digitürk'e boykot çağrısı yaptığını itiraf etti. Çelik,"Genel Başkanımız talimat verdi ve genelge yolladı." dedi.


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