CHP'nin Etimesgut adayı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye nasıl arka çıktığını bu sözlerle itiraf etti 01.03.2019 13:30

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi sonrası FETÖ kanallarının Digitürk platformlarından çıkarılması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere Digitürk'e boykot çağrısı yaptığını itiraf etti. Çelik,"Genel Başkanımız talimat verdi ve genelge yolladı." dedi.

