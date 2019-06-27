CHP'nin ekmeğiyle oynadığı işçilerden açlık grevi kararı

CHP’li belediye başkanlarının göreve gelir gelmez işçi kıyımına başlamasına tepkiler sürerken Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’nin önüne yürüyen işçilerin talepleri CHP’li yöneticiler tarafından dinlenilmedi. İşçiler şimdi de açlık grevine gitme kararı aldı. A Haber canlı yayınında konuşan Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'nin işçilere karşı gerçekleştirdiği bu tutuma tepki gösterdi. Yalçın, Kılıçdaroğlu'nu kastederek CHP'li belediyeleri uyarması gerektiğini ifade etti. Öyle grup toplantılarında kabayı gibi cümleler kurmanın bir şey ifade etmediğini söylüyor. İzmir Aliağa'da işçileri bir belediyeden başka bir belediyeye sürgün edildiğini iddia etti. İşte Yalçın'ın A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar.
CHP'nin ekmeğiyle oynadığı işçilerden açlık grevi kararı27.06.2019 18:26
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