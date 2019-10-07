CHP’nin dış politikasını yürüten Ünal Çeviköz’ün hikayesi! Her fırsatta teröre kalkan oldu! 07.10.2019 19:47

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasına ağır darbe vurmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yaptığı hamleler öncesi skandal çıkışlara imza atarak terör örgütlerine kalkan olan CHP’li bazı isimler arasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz yine gündemde. Ünal Çeviköz, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ve terör örgütü PYD'nin destekçisi Amerikalı akademisyenin konuşma yaptığı konferansı organize etti. Çeviköz, terör örgütü PYD'den "siyasi oluşum" diye bahsederek tepkileri üzerine çekti, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini hep "savaş" olarak nitelendirdi. İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dış Politikayı sana emanet ediyorum” dediği Çeviköz'ün portresi…

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonla Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasına ağır darbe vurmaya hazırlanıyor. Daha önce, "Türkiye, ABD yaptırımlarından kurtulmak için S-400'leri askıya alsın" çıkışıyla tepki toplayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla adeta PYD/YPG terör örgütüne kalkan olmuş "Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle mücadele etmesin" ifadelerini kullanmıştı. Dahası, Türk askerinin İdlib'den çekilmesini istemişti. Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon yeniden gündemdeyken bu seferde "Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz. Suriye'nin başka tarafından gelenleri Suriye'nin başka bölgesine yerleştirmek doğru değil. Suriye yönetimiyle konuşulmalı" ifadelerini kullandı.

Peki kimdir bu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dış Politikayı sana emanet ediyorum" dediği Ünal Çeviköz...