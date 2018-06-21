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CHP'nin "camide Erdoğan afişleri" yalanı ifşa oldu

20 Haziran 2018, Çarşamba

CHP'li Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'nin basın danışmanı güvenlik kameralarına yakalandı!

'Camiye siyaseti alet ediyorlar. Erdoğan'ın afişlerini koymuşlar' iftirasını atan CHP'lilerin, bu kirli tezgahı belediye personeli Oğuz İşler'e yaptırdıkları gerçeği kamera görüntüleri sayesinde saniye saniye görüntülendi!

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