CHP'nin "camide Erdoğan afişleri" yalanı ifşa oldu

CHP'nin "camide Erdoğan afişleri" yalanı ifşa oldu20 Haziran 2018, Çarşamba
'Camiye siyaseti alet ediyorlar. Erdoğan'ın afişlerini koymuşlar' iftirasını atan CHP'lilerin, bu kirli tezgahı belediye personeli Oğuz İşler'e yaptırdıkları gerçeği kamera görüntüleri sayesinde saniye saniye görüntülendi!
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