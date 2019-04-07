1950 yılında yapılan yerel seçimlerde Hakkari'de kullanılan tüm oylar yani 12.384 oy CHP'ye gitmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi 1 bağımsız adayın da girdiği seçimlerde yüzde yüz oy almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde 1950'de Hakkari'de yaşanan o skandal durumun bir benzeri yaşandı. A Haber Yurt Habeler Müdür Kerim Ulak'ın açıkladığı tabloda CHP'nin ve onu destekleyen partilerin ilçelerde aldığı oylarla Büyükşehir'de aldığı oyları karşılaştırıldığın ciddi bir fark ortaya çıktığı gözlendi. Öte yandan 16 sandıkta AK Parti'ye yazılması gereken 2250 oyun CHP'ye yazıldığı ve bu oyların toplandığında 4500 oy yaptığı belgelerle kanıtlandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında sandıkta yapılan usulsüzlükleri ayrıntılarıyla anlattı.
CHP'nin çaldığı 4500 oy!07.04.2019 02:01
- CHP'nin çaldığı 4500 oy!
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