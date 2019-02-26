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CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

26.02.2019 16:20

CHP'den 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Bodrum Belediye Başkan adayı olan Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü. Muğla İl Seçim Kurulu, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek hakkında verilen mahkumiyet kararlarını gerekçe gösterip adaylığın düşürülmesine karar verdi.


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