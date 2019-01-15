CHP'nin Bizans sevgisi tükenmek bilmiyor 15 Ocak 2019, Salı

CHP'nin Bizans sevgisi tükenmek bilmiyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 2017 yılında yönettiği Beylikdüzü'nde Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptırdı. CHP 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri destekledi. Edirne'deyi Bizans yönetimindeki ismiyle tanıtan afişlerle donatan CHP'li belediye başkanı Osmanlı'yı ecdadını inkar etti. Avaneleri konuşur da genel başkanları susar mı? İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı hakkında söylediği skandal sözlerden derlenen analiz haberimiz...