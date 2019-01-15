CHP'nin Bizans sevgisi tükenmek bilmiyor. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 2017 yılında yönettiği Beylikdüzü'nde Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptırdı. CHP 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri destekledi. Edirne'deyi Bizans yönetimindeki ismiyle tanıtan afişlerle donatan CHP'li belediye başkanı Osmanlı'yı ecdadını inkar etti. Avaneleri konuşur da genel başkanları susar mı? İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı hakkında söylediği skandal sözlerden derlenen analiz haberimiz...
CHP'nin Bizans sevgisi tükenmek bilmiyor15 Ocak 2019, Salı
- CHP'nin Bizans sevgisi tükenmek bilmiyor
- İBB'nin yayınladığı Sevdamsın İstanbul başlıklı video büyük ilgi gördü
- Kenya'da lüks otelde patlama! Silah sesleri de duyuldu
- Mersin'de Lübnan bayraklı kargo gemisi karaya oturdu
- Başkan Erdoğan Rusya'nın Kommersant gazetesine yazdı
- Adeta ölümden döndü! Yaşadığı şokla...
- İşte HDP'ye çalışan CHP'liler
- Kılıçdaroğlu'ndan Levent Gök gafı
- İBB’den çocuklara karne hediyesi
- ABD'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü!
- Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'tan müthiş düet!
- Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.