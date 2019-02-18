CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş'tan eşcinseller için çok tartışılacak açıklama! 18.02.2019 14:14

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Alper Taş, LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılığa karşı meclis kuracaklarını ve o meclisle birlikte çalışacaklarını söyledi.