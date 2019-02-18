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CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş'tan eşcinseller için çok tartışılacak açıklama!

18.02.2019 14:14

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Alper Taş, LGBTİ’lerin yaşadığı ayrımcılığa karşı meclis kuracaklarını ve o meclisle birlikte çalışacaklarını söyledi.


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