CHP'nin başkanı ama yerel yönetimlerinden haberi yok! Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha 07 Kasım 2018, Çarşamba

Katıldığı bir televizyon programında CHP Muğla Belediyesi'nin Muğla'daki her ilçeye bir okul yaptırdığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, yalanının ortaya çıkmasının ardından bir de pişkince üste çıkmaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında ortaya attığı CHP'li Muğla Belediyesi'nin her ilçeye okul yaptırdığı iddiası yalan çıktı.

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasını araştırdıklarını ve Muğla Belediyesi'nin her ilçeye değil tek bir ilçeye bile okul yaptırmadığını açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan bir çark daha geldi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından kendi belediyelerinden bile habersiz olan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini yanlış söylediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, bahsettiği belediyenin Muğla değil Tekirdağ olduğunu iddia ederek; Erdoğan'ı doğru düzgün araştırma yapmamakla suçlayarak pişkince üste çıkmaya çalıştı.