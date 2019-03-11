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CHP'nin Balıkesir Erdek adayı Hüseyin Sarı Fatiha suresi ile dalga geçti

11.03.2019 13:56

CHP'nin Balıkesir Erdek belediye başkan adayı Hüseyin Sarı ilçede partililere seslendi. Fatiha suresini bildiğini alandakilere anlatmaya çalışan Hüseyin Sarı, sureyle adeta dalga geçti. Görüntüyü izleyenler Hüseyin Sarı'ya tepki gösterdi. İşte o görüntüler...


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