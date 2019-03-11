CHP'nin Balıkesir Erdek adayı Hüseyin Sarı Fatiha suresi ile dalga geçti

CHP'nin Balıkesir Erdek belediye başkan adayı Hüseyin Sarı ilçede partililere seslendi. Fatiha suresini bildiğini alandakilere anlatmaya çalışan Hüseyin Sarı, sureyle adeta dalga geçti. Görüntüyü izleyenler Hüseyin Sarı'ya tepki gösterdi. İşte o görüntüler...
CHP'nin Balıkesir Erdek adayı Hüseyin Sarı Fatiha suresi ile dalga geçti11.03.2019 13:56
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