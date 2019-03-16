CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi'den Kadıköy Belediyesi itirafı 16.03.2019 15:42

İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan, 31 Mart seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Battal İlgezdi, Kadıköy Belediyesi’nin bulunduğu alanda bir metrekare yeşil alanın bulunmadığını, Kadıköy Belediyesi’nin borçlarından dolayı kendilerine haciz uyguladığını söyledi. İlgezdi, "Yani adaletin bu, hamdolsun ona da yar olmadı Kadıköy." diyerek o dönemin belediye başkanına sert çıktı.