CHP'nin aracında Demirtaş'ın 'Korkma bağır' şarkısı çalındı 01.05.2019 17:40

CHP, terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile olan ortaklığı adım adım ileri taşıyor. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'na ait bir araçtan terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın söylediği 'Korkma bağır' şarkı çalındı.

CHP SEÇİM ARACINDA DEMİRTAŞ ŞARKISI

1 Mayıs kutlamaları esnasında HDP'lilerin korteji sırasından CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'na ait araçtan Selahattin Demirtaş'ın kendi sesinden, cezaevinde yazdığı ve bestelediği 'Korkma bağır' şarkısı çalındı.

"HDP İLE OMUZ OMUZAYIZ"

31 Mart seçimleri öncesinden tabandan gelecek tepkiden korkan CHP, HDP ile gizliden yürüttüğü ittifakı seçim sonrası dışa vurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimlerin ardından HDP ile omuz omuza olduklarını itiraf etmişti.