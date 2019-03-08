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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan sahte senet skandalı! Mahkemelik oldu...

08.03.2019 09:36

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, ‘sahte senetle’ 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik oldu. Mahkeme Yavaş’ı, 329 bin 736 lira ‘kötü niyet’ tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası ödemeye mahkum etti.


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