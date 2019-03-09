CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın 'sahte senet' skandalına AK Parti'den açıklama! 31 Mart'ta gereken cevap verilmeli 09.03.2019 01:55

CHP-HDP- İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın adı sahte senet tahsil skandalına karıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber ekranlarında 'sahte senet' skandalını değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber ekranlarında Mansur Yavaş'ın adının karıştığı 'sahte senet' skandalını değerlendirdi. Akbaşoğlu, "Eskiden belediye başkanlarına şehr emini denirdi ve onlara şehir emanet edilirdi. En güvenilir insanlar olarak görülen bu belediye başkanları da sahtecilik yapmadan dürüst bir şekilde şehri yönetirlerdi. Biz bu geleneği AK Parti olarak esas aldğımız için hakikaten CHP'nin adayının böyle bir durumla karşılaşması aslında Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta Eskişehir'de 'çöp toplayan kızın, otobüse binmeye parası olmayan kadın' yaklaşımıyla örtüşen bir yalan, iftira ve sahtecilik içerisinde olduklarını gösteren önemli bir gelişme aslında. Böyle sahteciliğe bulaşmış insanlara da şehrin emanet edilmemesi gerektiği apaçık ortada." ifadelerine yer verdi.



​31 MART'TA GEREKLİ CEVAP VERİLMELİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu zihniyete en güzel cevabın 31 Mart seçimlerinde sandıkta verileciğini belirtti. Akbaşoğlu, "Sonuç itibariyle sahteciğe bulaşanlar, milleti, devleti kandırmaya çalışanlar, millet tarafından 31 Mart günü sandıkta gerekli cevabı mutlaka alacaklar." dedi.