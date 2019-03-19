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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a soruşturma şoku! Sahte senet vurgunu ortaya çıkmıştı

19.03.2019 11:33

Sahte senet skandalı ile gündeme gelen CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla soruşturma açıldı.


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