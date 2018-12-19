CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş sosyal medyada böyle tiye alındı 19 Aralık 2018, Çarşamba

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş sosyal medyada tiye alındı. Daha önce çeşitli platformlarda verdiği sözlerden oluşan bir kolaj yapan sosyal medya kullanıcıları Mansur Yavaş'ın bu dönüşü ile ilgili video hazırladı. İşte sosyal medyada paylaşılan Mansur Yavaş videosu...