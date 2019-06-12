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CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan skandal iftira

12.06.2019 00:38

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiası elinde patladı.


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