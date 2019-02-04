CHP'nin adayı Alper Taş'tan terör seviciliği | DHKP-C'liler ve Demirtaş'a selam gönderdi! 04 Şubat 2019, Pazartesi

Yerel seçimlere doğru gidilirken terör destekçisi HDP ile CHP arasındaki kirli ittifakın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen terör sevici Alper Taş'ın da DHKP-C'lilere ve PKK'ya destekten dolayı içeride bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği ve açık bir biçimde desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan CHP’nin Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan da verdiği bir röportajda, "CHP, ilkesel olarak ‘HDP ile ittifak olmaz’ demiyor." diyerek kirli ittifakı açıkça itiraf etti.