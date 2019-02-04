Yerel seçimlere doğru gidilirken terör destekçisi HDP ile CHP arasındaki kirli ittifakın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP tarafından Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday gösterilen terör sevici Alper Taş'ın da DHKP-C'lilere ve PKK'ya destekten dolayı içeride bulunan Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiği ve açık bir biçimde desteklediği ortaya çıktı. Öte yandan CHP’nin Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan da verdiği bir röportajda, "CHP, ilkesel olarak ‘HDP ile ittifak olmaz’ demiyor." diyerek kirli ittifakı açıkça itiraf etti.
CHP'nin adayı Alper Taş'tan terör seviciliği | DHKP-C'liler ve Demirtaş'a selam gönderdi!04 Şubat 2019, Pazartesi
- CHP'nin adayı Alper Taş'tan terör seviciliği | DHKP-C'liler ve Demirtaş'a selam gönderdi!
- Balıkesir Adliyesi binasında gaz sızıntısı
- Dünyaca ünlü yönetmen THY için çekti! ABD bunu izledi
- Bursa Uludağ'da Vatandaşlar otelin çatısından düşen karın altında kaldı
- Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın cesedinin bulunduğu siyah torba ve kemikler bulundu! 4 Şubat
- Kandil CHP'ye oy istedi
- Beşiktaş'ın Shinji Kagawa tezahüratı sosyal medyada olay yarattı!
- Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı | İhracatta büyük artış
- Onkolog Dr. Yavuz Dizdar'dan kanser ile ilgili önemli bilgiler! Yediklerimiz kanser mi yapıyor?
- Leyla Sönmez'i doktor ihmali mi öldürdü? Adana'da burun ameliyatı olmuştu
- Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
- Leyla Sönmez hayatını kaybetti! Adana'da burun ameliyatı olmuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.