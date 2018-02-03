CHP'lilerin PYD ile ilgili skandal cevapları

Türkiye'nin Afrin'de ÖSO ile birlikte PYD'li teröristlere karşı operasyon düzenlemesi üzerine operasyona karşı çıkarak ÖSO birliklerini 'terörist' ilan etmeye çalışan CHP'lilerin, terör örgütü PYD ile ilgili verdiği skandal ifadeler unutulmadı. İşte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in "PYD terör örgütü değildir" açıklamaları
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Bölücülerle işbirliği yapan,onların lehine söylemlerde bulunanlar;kim olursa olsun cezalandırılmalı."dokunulmazlık"zırhları da kaldırılmalı.Zaten bir işe yaramayan,şimdiye kadar ülke için bir çivileri dahi olmayan "Boş teneke"gurubundan(hiçbir zaman parti olamadılar) her şey beklenir.
Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN kurmuş olduğu CHP işkal altında.ATATÜRK'ÜN kemikleri sızlar .Bunlardan mutlaka kurtarılması gerekiyor bence
PYD liderini Türkiyeye davet edip kırmızı halılarla karşıladılar.Hain bu CHP.
PYD SIZIN BABANIZDIR ANLADIK
Aslen bunlari yok etmek gerekir.hemde ASKERIMIZE karsi kullandiklari silahlarla.Bunlar VATAN hayinligini dahi asmis mahluklar.
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