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CHP'lilerin PYD ile ilgili skandal cevapları

02 Şubat 2018, Cuma
Türkiye'nin Afrin'de ÖSO ile birlikte PYD'li teröristlere karşı operasyon düzenlemesi üzerine operasyona karşı çıkarak ÖSO birliklerini 'terörist' ilan etmeye çalışan CHP'lilerin, terör örgütü PYD ile ilgili verdiği skandal ifadeler unutulmadı. İşte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in "PYD terör örgütü değildir" açıklamaları
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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şahino şahino

Bölücülerle işbirliği yapan,onların lehine söylemlerde bulunanlar;kim olursa olsun cezalandırılmalı."dokunulmazlık"zırhları da kaldırılmalı.Zaten bir işe yaramayan,şimdiye kadar ülke için bir çivileri dahi olmayan "Boş teneke"gurubundan(hiçbir zaman parti olamadılar) her şey beklenir.

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evet3
hayır0
cevapla 02.02.2018 19:05
tahsin tahsin

Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN kurmuş olduğu CHP işkal altında.ATATÜRK'ÜN kemikleri sızlar .Bunlardan mutlaka kurtarılması gerekiyor bence

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evet5
hayır0
cevapla 02.02.2018 19:02
hasan hasan

PYD liderini Türkiyeye davet edip kırmızı halılarla karşıladılar.Hain bu CHP.

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evet5
hayır0
cevapla 02.02.2018 17:23
oflu baba oflu baba

PYD SIZIN BABANIZDIR ANLADIK

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evet7
hayır0
cevapla 02.02.2018 17:13
Temel diyorki Temel diyorki

Aslen bunlari yok etmek gerekir.hemde ASKERIMIZE karsi kullandiklari silahlarla.Bunlar VATAN hayinligini dahi asmis mahluklar.

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evet6
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:51
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