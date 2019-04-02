CHP’lilerin ilk işi HDP'ye teşekkür etmek oldu

CHP’li eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, terör örgütü yöneticiliği suçlaması ile hapiste bulunan Selahattin Demirtaş'a teşekkür mesajı yayınladı. CHP’nin, İstanbul’da aldıkları sonuçlarda, "Selahattin Demirtaş kardeşimizin de payı büyük" ifadelerini kullandı. Bu mesaj CHP-HDP gizli ittifakını bir kez daha ortaya çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.