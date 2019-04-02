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CHP’lilerin ilk işi HDP'ye teşekkür etmek oldu

02.04.2019 21:58

CHP’li eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, terör örgütü yöneticiliği suçlaması ile hapiste bulunan Selahattin Demirtaş'a teşekkür mesajı yayınladı. CHP’nin, İstanbul’da aldıkları sonuçlarda, "Selahattin Demirtaş kardeşimizin de payı büyük" ifadelerini kullandı. Bu mesaj CHP-HDP gizli ittifakını bir kez daha ortaya çıkardı.


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