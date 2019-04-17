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CHP’lilerden TÜRGEV yurduna çirkin saldırı

17.04.2019 23:55

FETÖ, PKK gibi terör gruplarının hedefi olan TÜRGEV’e önceki gün de çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. CHP adayı İmamoğlu’nun mitingi sonrası bir grup provokatör, Şişli’deki kız yurduna saldırıda bulundu. Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.


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