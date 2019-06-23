CHP'lilerden sandık başında başörtülü kadına çirkin saldırı (Video)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanmak isteyen başörtülü bir kadın CHP'liler tarafından çirkin bir saldırıya uğradı. Ataköy'de oy kullanma işlemleri sırasında yaşanan skandal olayda başörtülü bir kadına CHP'liler tarafından "başörtünü çıkar" denilerek sözlü saldırıda bulunuldu.
İstanbullu seçmen Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken İstanbul Ataköy'de skandal bir olay yaşandı.
Ataköy'de oyunu kullanmak için sandığa giden bir başörtülü kadına CHP'liler tarafından "başörtünü çıkar" denilerek sözlü saldırıda bulunuldu. Yaşanan çirkin saldırı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
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