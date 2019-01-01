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CHP'lilerden aday tepkisi

01 Ocak 2019, Salı

31 Mart seçimleri için anlaşan CHP-İYİ Parti ortaklığında ittifak çatlağı büyüyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adayın İYİ Parti'den olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP'liler, parti binasında oturma eylemi başlattı.


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