CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için 'Temiz toplum, temiz siyaset' yürüyüşü başlattı 08.02.2019 12:16

CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ile 15 kişinin istifasının ardından parti örgütünden bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganıyla bugün Ankara’ya yürüyüş başlattı. Özkan yaptığı yazılı açıklamada, "Aday belirleme konusunda yetkili kurullarımıza yapılan tüm uyarılarımıza rağmen tepkisiz kalındı." dedi.