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CHP'liler il başkanlarını sayamadı

26 Temmuz 2018, Perşembe

Bir aydır delegelerin imzası konusunda karışıklık yaşayan CHP'liler, bugün de il başkanlarının imzalarını hesaplayamadı, defalarca yanlış okudu, düzeltti.

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